Altının kilogramı 156 bin 850 liraya yükseldi İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 156 bin 850 liraya yükseldi.Altın piyasasında, 9 işlemde 14 milyon 829 bin 214,01 liralık ve 39 işlemde 35 milyon 241 bin 961,50...

26 Aralık 2017 Salı 16:46