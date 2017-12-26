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Altının kilogramı 156 bin 850 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 156 bin 850 liraya yükseldi.Altın piyasasında, 9 işlemde 14 milyon 829 bin 214,01 liralık ve 39 işlemde 35 milyon 241 bin 961,50...

Altının kilogramı 156 bin 850 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 156 bin 850 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 9 işlemde 14 milyon 829 bin 214,01 liralık ve 39 işlemde 35 milyon 241 bin 961,50 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 5 bin liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Mad., İstanbul Altın Rafinerisi, Ahlatçı Metal Rafineri, Ons Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,08 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 156.100,00 1.278,00 1.063,30 En Düşük 156.000,00 1.278,00 En Yüksek 156.850,00 1.281,00 Kapanış 156.850,00 1.279,00 Ağırlıklı Ortalama 156.195,03 1.279,24 İşlem Miktarı (Kg.) 94,94 856,87 İşlem Sayısı 9 39 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 14.829.214,01 35.241.961,50 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 951,81 Toplam İşlem Adedi 48 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.938,61 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.940,91 Altın Endeksi Değişim (%) 0,08


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Anahtar Kelimeler:
AltınGümüşKMKTP
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