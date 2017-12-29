İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 156 bin 900 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 9 işlemde 64 milyon 2 bin 460,21 liralık ve 28 işlemde 76 milyon 87 bin 978,84 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 6 işlemde 1 milyon 901 bin 195,10 liralık ve 3 işlemde 160 bin 830,90 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,28 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 158.200,00 1.293,40 1.063,30 En Düşük 156.900,00 1.296,50 En Yüksek 158.000,00 1.299,00 Kapanış 156.900,00 1.297,00 Ağırlıklı Ortalama 157.353,71 1.297,75 İşlem Miktarı (Kg.) 406,74 1.823,62 İşlem Sayısı 9 28 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 64.002.460,21 76.087.978,84 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.230,36 Toplam İşlem Adedi 37 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.974,02 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.982,29 Altın Endeksi Değişim (%) 0,28



