Altının kilogramı 157 bin 100 liraya geriledi İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 157 bin 100 liraya geriledi.Altın piyasasında, 9 işlemde 23 milyon 763 bin 842,88 liralık, 42 işlemde 58 milyon 102 bin 4,93 dolarlık...

06 Aralık 2017 Çarşamba 18:12