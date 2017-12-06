İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 157 bin 100 liraya geriledi.
Altın piyasasında, 9 işlemde 23 milyon 763 bin 842,88 liralık, 42 işlemde 58 milyon 102 bin 4,93 dolarlık ve 1 işlemde 483 bin 598,67 avroluk işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 519 bin 877,57 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türki̇ye Cumhuri̇yet Merkez Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli̇ Maden, Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,55 değer kaybetti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 159.050,00 1.275,50 1.093,35 En Düşük 156.500,00 1.266,00 1.074,40 En Yüksek 157.650,00 1.273,40 1.074,40 Kapanış 157.100,00 1.268,50 1.074,40 Ağırlıklı Ortalama 157.130,69 1.269,82 1.074,40 İşlem Miktarı (Kg.) 151,24 1.423,17 14,00 İşlem Sayısı 9 42 1 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 23.763.842,88 58.102.004,93 483.598,67 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.588,41 Toplam İşlem Adedi 52 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.932,86 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.916,76 Altın Endeksi Değişim (%) -0,55