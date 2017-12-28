İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 158 bin 200 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 11 işlemde 62 milyon 595 bin 617,48 liralık ve 89 işlemde 70 milyon 244 bin 339,96 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 16 işlemde 4 milyon 117 bin 979,20 liralık ve 3 işlemde 554 bin 301,37 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Maden, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,40 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 158.060,00 1.288,20 1.063,30 En Düşük 158.000,00 1.292,10 En Yüksek 159.000,00 1.296,00 Kapanış 158.200,00 1.293,40 Ağırlıklı Ortalama 158.161,10 1.293,26 İşlem Miktarı (Kg.) 395,77 1.689,41 İşlem Sayısı 11 89 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 62.595.617,48 70.244.339,96 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.085,18 Toplam İşlem Adedi 100 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.962,06 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.974,02 Altın Endeksi Değişim (%) 0,40