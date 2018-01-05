Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Eto Abdullah Keleş
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

Altının kilogramı 158 bin 500 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 158 bin 500 liraya geriledi.Altın piyasasında, 9 işlemde 45 milyon 303 bin 636,41 liralık ve 246 işlemde 141 milyon 344 bin 808,99...

Altının kilogramı 158 bin 500 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 158 bin 500 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 9 işlemde 45 milyon 303 bin 636,41 liralık ve 246 işlemde 141 milyon 344 bin 808,99 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 158.950,00 1.314,10 1.063,30 En Düşük 158.500,00 1.312,20 En Yüksek 159.480,00 1.320,25 Kapanış 158.500,00 1.319,10 Ağırlıklı Ortalama 158.517,98 1.319,25 İşlem Miktarı (Kg.) 285,79493 3.332,44 İşlem Sayısı 9 246 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 45.303.636,41 141.344.808,99 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.618,23 Toplam İşlem Adedi 255 Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.021,61 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.033,11 Altın Endeksi Değişim (%) 0,38
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınGümüşKMKTP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5