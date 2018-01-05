Altının kilogramı 158 bin 500 liraya geriledi İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 158 bin 500 liraya geriledi.Altın piyasasında, 9 işlemde 45 milyon 303 bin 636,41 liralık ve 246 işlemde 141 milyon 344 bin 808,99...

05 Ocak 2018 Cuma 17:20