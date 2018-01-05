İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 158 bin 500 liraya geriledi.
Altın piyasasında, 9 işlemde 45 milyon 303 bin 636,41 liralık ve 246 işlemde 141 milyon 344 bin 808,99 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kazandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 158.950,00 1.314,10 1.063,30 En Düşük 158.500,00 1.312,20 En Yüksek 159.480,00 1.320,25 Kapanış 158.500,00 1.319,10 Ağırlıklı Ortalama 158.517,98 1.319,25 İşlem Miktarı (Kg.) 285,79493 3.332,44 İşlem Sayısı 9 246 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 45.303.636,41 141.344.808,99 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.618,23 Toplam İşlem Adedi 255 Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.021,61 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.033,11 Altın Endeksi Değişim (%) 0,38