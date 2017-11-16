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Altının kilogramı 158 bin 900 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 158 bin 900 liraya geriledi.Altın piyasasında, 26 işlemde 54 milyon 865 bin 560,50 liralık ve 21 işlemde 35 milyon 778 bin 962,83...

Altının kilogramı 158 bin 900 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 158 bin 900 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 26 işlemde 54 milyon 865 bin 560,50 liralık ve 21 işlemde 35 milyon 778 bin 962,83 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 612 bin 592,33 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Ahlatçı Metal Rafi̇neri̇, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,31 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 160.750,00 1.280,00 1.093,35 En Düşük 158.000,00 1.276,00 En Yüksek 159.500,00 1.287,25 Kapanış 158.900,00 1.276,00 Ağırlıklı Ortalama 158.544,38 1.279,18 İşlem Miktarı (Kg.) 346,06 869,97 İşlem Sayısı 26 21 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 54.865.560,50 35.778.962,83 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.216,03 Toplam İşlem Adedi 47 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.943,21 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.934,01 Altın Endeksi Değişim (%) -0,31
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Anahtar Kelimeler:
GümüşAltınKMKTP
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