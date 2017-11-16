Altının kilogramı 158 bin 900 liraya geriledi İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 158 bin 900 liraya geriledi.Altın piyasasında, 26 işlemde 54 milyon 865 bin 560,50 liralık ve 21 işlemde 35 milyon 778 bin 962,83...

16 Kasım 2017 Perşembe 16:18