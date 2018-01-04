İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 158 bin 950 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 3 işlemde 636 bin liralık ve 104 işlemde 85 milyon 316 bin 449,37 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 245 bin liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Yapı ve Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,22 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 159.250,00 1.317,00 1.063,30 En Düşük 158.950,00 1.311,00 En Yüksek 159.150,00 1.315,20 Kapanış 158.950,00 1.314,10 Ağırlıklı Ortalama 159.000,00 1.314,32 İşlem Miktarı (Kg.) 4,00 2.019,02 İşlem Sayısı 3 104 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 636.000,00 85.316.449,37 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.023,02 Toplam İşlem Adedi 107 Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.028,28 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.021,61 Altın Endeksi Değişim (%) -0,22