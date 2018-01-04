Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya ekonomi Eto arzu yıldız
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor
Motorinde yeni dönem
Motorinde yeni dönem
Domates zam şampiyonu
Domates zam şampiyonu

Altının kilogramı 158 bin 950 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 158 bin 950 liraya geriledi.Altın piyasasında, 3 işlemde 636 bin liralık ve 104 işlemde 85 milyon 316 bin 449,37 dolarlık işlem...

Altının kilogramı 158 bin 950 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 158 bin 950 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 3 işlemde 636 bin liralık ve 104 işlemde 85 milyon 316 bin 449,37 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 1 milyon 245 bin liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Yapı ve Kredi Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,22 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 159.250,00 1.317,00 1.063,30 En Düşük 158.950,00 1.311,00 En Yüksek 159.150,00 1.315,20 Kapanış 158.950,00 1.314,10 Ağırlıklı Ortalama 159.000,00 1.314,32 İşlem Miktarı (Kg.) 4,00 2.019,02 İşlem Sayısı 3 104 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 636.000,00 85.316.449,37 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.023,02 Toplam İşlem Adedi 107 Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.028,28 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.021,61 Altın Endeksi Değişim (%) -0,22
İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GümüşAltınKMKTP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5