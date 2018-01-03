Altının kilogramı 159 bin 250 liraya yükseldi İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 159 bin 250 liraya yükseldi.Altın piyasasında, 5 işlemde 11 milyon 974 bin 960 liralık ve 41 işlemde 44 milyon 592 bin 245,05 dolarlık...

03 Ocak 2018 Çarşamba 16:46