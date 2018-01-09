Altının kilogramı 159 bin liraya yükseldi İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 159 bin liraya yükseldi.Altın piyasasında, 11 işlemde 31 milyon 13 bin 730,84 liralık ve 161 işlemde 87 milyon 810 bin 381,45 dolarlık...

09 Ocak 2018 Salı 16:39