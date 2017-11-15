İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 160 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 10 işlemde 14 milyon 381 bin 992,11 liralık ve 34 işlemde 43 milyon 217 bin 486,54 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 1 milyon 21 bin 225,44 liralık ve 6 işlemde 1 milyon 373 bin 214,65 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery International Kıy. Mad., İAR Dövi̇z ve Kıymetli̇ Madenler, Troy Kıymetli̇ Maden Ti̇careti̇, İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇ ve Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,47 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 158.520,00 1.274,00 1.093,35 En Düşük 158.900,00 1.272,00 En Yüksek 160.750,00 1.286,75 Kapanış 160.750,00 1.280,00 Ağırlıklı Ortalama 160.123,75 1.281,36 İşlem Miktarı (Kg.) 89,82 1.049,05 İşlem Sayısı 10 34 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 14.381.992,11 43.217.486,54 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.138,87 Toplam İşlem Adedi 44 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.929,41 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.943,21 Altın Endeksi Değişim (%) 0,47



