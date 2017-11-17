İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 160 bin 870 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, 12 işlemde 8 milyon 816 bin 600 liralık ve 14 işlemde 4 milyon 462 bin 720,02 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 551 bin 867,56 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, İş Bankası, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., Garanti̇ Bankası ve İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇ şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,32 değer kazandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 158.900,00 1.276,00 1.093,35 En Düşük 158.900,00 1.279,00 En Yüksek 160.900,00 1.284,05 Kapanış 160.870,00 1.280,10 Ağırlıklı Ortalama 160.301,82 1.281,57 İşlem Miktarı (Kg.) 55,00 108,31 İşlem Sayısı 12 14 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 8.816.600,00 4.462.720,02 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 163,31 Toplam İşlem Adedi 26 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.934,01 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.943,44 Altın Endeksi Değişim (%) 0,32