Altının kilogramı 160 bin 870 liraya yükseldi İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 160 bin 870 liraya yükseldi.Altın piyasasında, 12 işlemde 8 milyon 816 bin 600 liralık ve 14 işlemde 4 milyon 462 bin 720,02 dolarlık...

17 Kasım 2017 Cuma 16:44