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Altının kilogramı 162 bin 750 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 162 bin 750 liraya yükseldi.Altın piyasasında, 16 işlemde 53 milyon 182 bin 973,10 liralık ve 30 işlemde 39 milyon 899 bin 178,85...

Altının kilogramı 162 bin 750 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 162 bin 750 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 16 işlemde 53 milyon 182 bin 973,10 liralık ve 30 işlemde 39 milyon 899 bin 178,85 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 16 milyon 817 bin 798,32 liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli̇ Maden, İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇, Deni̇zBank, Rona Dövi̇z ve Kıymetli̇ Mad., İAR Dövi̇z ve Kıymetli̇ Madenler şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,91 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 160.870,00 1.280,10 1.093,35 En Düşük 160.000,00 1.288,25 En Yüksek 162.750,00 1.292,20 Kapanış 162.750,00 1.291,80 Ağırlıklı Ortalama 160.640,46 1.290,17 İşlem Miktarı (Kg.) 331,07 961,89 İşlem Sayısı 16 30 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 53.182.973,10 39.899.178,85 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.292,96 Toplam İşlem Adedi 46 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.943,44 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.970,34 Altın Endeksi Değişim (%) 0,91


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Anahtar Kelimeler:
GümüşAltınKMKTP
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