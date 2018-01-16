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Altının kilogramı 163 bin 300 lira oldu

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 163 bin 300 lira oldu.Altın piyasasında, 13 işlemde 11 milyon 161 bin 39,14 liralık ve 257 işlemde 148 milyon 275 bin 805,34 dolarlık...

Altının kilogramı 163 bin 300 lira oldu

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 163 bin 300 lira oldu.
Altın piyasasında, 13 işlemde 11 milyon 161 bin 39,14 liralık ve 257 işlemde 148 milyon 275 bin 805,34 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 831 bin 257,56 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Halkbank şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,29 değer kaybetti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 163.300,00 1.340,00 1.063,30 En Düşük 163.300,00 1.332,00 En Yüksek 164.600,00 1.340,40 Kapanış 163.300,00 1.336,10 Ağırlıklı Ortalama 163.668,81 1.336,18 İşlem Miktarı (Kg.) 68,19 3.451,55 İşlem Sayısı 13 257 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 11.161.039,14 148.275.805,34 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 3.519,75 Toplam İşlem Adedi 270 Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.081,17 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.072,20 Altın Endeksi Değişim (%) -0,29
 

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Anahtar Kelimeler:
KMKTPAltınGümüş
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