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Altının kilogramı 163 bin 400 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 163 bin 400 liraya yükseldi.Altın piyasasında, 5 işlemde 27 milyon 625 bin 495,31 liralık ve 66 işlemde 53 milyon 287 bin 645,53...

Altının kilogramı 163 bin 400 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 163 bin 400 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, 5 işlemde 27 milyon 625 bin 495,31 liralık ve 66 işlemde 53 milyon 287 bin 645,53 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 2 milyon 249 bin 466,13 liralık ve 1 işlemde 280 bin 193,76 dolarlık işlem hacmi görüldü.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Kuveyt Türk Katılım Bankası, DenizBank ve Troy Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,86 değer kaybetti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 163.000,00 1.352,60 1.063,30 En Düşük 163.000,00 1.341,00 En Yüksek 163.700,00 1.351,85 Kapanış 163.400,00 1.341,00 Ağırlıklı Ortalama 163.417,38 1.346,53 İşlem Miktarı (Kg.) 169,05 1.230,89 İşlem Sayısı 5 66 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 27.625.495,31 53.287.645,53 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.399,94 Toplam İşlem Adedi 71 Altın Endeksi Önceki Kapanış 3.110,14 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 3.083,47 Altın Endeksi Değişim (%) -0,86

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Anahtar Kelimeler:
KMKTPGümüşAltın
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