Altının kilogramı 163 bin 450 liraya yükseldi İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 163 bin 450 liraya yükseldi.Altın piyasasında, 10 işlemde 20 milyon 877 bin 146,13 liralık ve 22 işlemde 69 milyon 556 bin 944,04...

28 Kasım 2017 Salı 17:36