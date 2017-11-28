İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 163 bin 450 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, 10 işlemde 20 milyon 877 bin 146,13 liralık ve 22 işlemde 69 milyon 556 bin 944,04 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türki̇ye Cumhuri̇yet Merkez Bankası, Deni̇zBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İAR Dövi̇z ve Kıymetli̇ Madenler, İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇ şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kaybetti.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: