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Altının kilogramı 163 bin 450 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 163 bin 450 liraya yükseldi.Altın piyasasında, 10 işlemde 20 milyon 877 bin 146,13 liralık ve 22 işlemde 69 milyon 556 bin 944,04...

Altının kilogramı 163 bin 450 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 163 bin 450 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 10 işlemde 20 milyon 877 bin 146,13 liralık ve 22 işlemde 69 milyon 556 bin 944,04 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Türki̇ye Cumhuri̇yet Merkez Bankası, Deni̇zBank, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İAR Dövi̇z ve Kıymetli̇ Madenler, İstanbul Altın Rafi̇neri̇si̇ şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,12 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 163.100,00 1.295,50 1.093,35 En Düşük 162.550,00 1.293,20 En Yüksek 163.750,00 1.295,40 Kapanış 163.450,00 1.294,00 Ağırlıklı Ortalama 163.279,42 1.294,71 İşlem Miktarı (Kg.) 127,86 1.671,00 İşlem Sayısı 10 22 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 20.877.146,13 69.556.944,04 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 1.798,86 Toplam İşlem Adedi 32 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.978,85 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.975,40 Altın Endeksi Değişim (%) -0,12
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AltınGümüşKMKTP
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