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Altının kilogramı 177 bin 600 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 177 bin 600 liraya yükseldi.Altın piyasasında 9 işlemde 41 milyon 956 bin 616,80 liralık ve 12 işlemde 19 milyon 709 bin 448,63 dolarlık...

Altının kilogramı 177 bin 600 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 177 bin 600 liraya yükseldi.

Altın piyasasında 9 işlemde 41 milyon 956 bin 616,80 liralık ve 12 işlemde 19 milyon 709 bin 448,63 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 25 işlemde 7 milyon 436 bin 555,1 bin liralık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery International Kıy. Mad. Tic. AŞ, İstanbul Altın Rafinerisi AŞ, Troy Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş, Rona Döviz ve Kıymetli Mad şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,46 değer kazandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONSÖnceki Kapanış 174.050,001.308,001.063,30En Düşük 175.500,001.308,00 En Yüksek177.600,001.314,00 Kapanış177.600,001.314,00 Ağırlıklı Ortalama 176.220,911.310,02 İşlem Miktarı (Kg.)238,1468 İşlem Sayısı912 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)41.956.616,8019.709.448,63 Toplam İşlem Miktarı (Kg)706,04843 Toplam İşlem Adedi21 Altın Endeksi Önceki Kapanış3.007,59 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış3.021,38 Altın Endeksi Değişim (%)0,46


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