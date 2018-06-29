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Altının kilogramı 184 bin 130 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 184 bin 130 liraya geriledi.Altın piyasasında, 13 işlemde 17 milyon 850 bin 561,95 liralık ve 23 işlemde 26 milyon 558 bin 150,24...

Altının kilogramı 184 bin 130 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 184 bin 130 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 13 işlemde 17 milyon 850 bin 561,95 liralık ve 23 işlemde 26 milyon 558 bin 150,24 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 279 bin 471 liralık ve 2 işlemde 368 bin 820,97 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden Ticareti AŞ, İstanbul Altın Rafinerisi AŞ, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ, Güneşgil Kuyumculuk İhracat İthalat Ticaret ve Sanayi AŞ şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azaldı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONSÖnceki Kapanış 185.250,00 1.250,10 1.063,30En Düşük 183,550,001.247,00 En Yüksek185.500,001.252,60 Kapanış184.130,001.247,00 Ağırlıklı Ortalama 184.144,491.250,32 İşlem Miktarı (Kg.)96,93780
660,67118
İşlem Sayısı1323 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)17.850,561,9526.558.150,24
Toplam İşlem Miktarı (Kg)757,60898
Toplam İşlem Adedi36 Altın Endeksi Önceki Kapanış2.874,45
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış2.867,33 Altın Endeksi Değişim (%)-0,25

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Borsa Istanbul Kıymetli Madenler Ve Kıymetli Taşlar PiyasasıKMKTP
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