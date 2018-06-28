İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 185 bin 250 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 7 işlemde 4 milyon 455 bin 650 liralık ve 19 işlemde 19 milyon 961 bin 658,60 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 3 işlemde 2 milyon 328 bin 400 liralık ve 2 işlemde 521 bin 2,9 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kaloti Jewellery İnternational Kıy. Mad. Tic. AŞ, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Maden Ticareti AŞ, Halkbank ve İstanbul Altın Rafinerisi AŞ şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,50 azaldı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONSÖnceki Kapanış 186.900,001.256,401.063,30En Düşük 185.200,001.248,00 En Yüksek186.600,001.257,50 Kapanış185.250,001.250,10 Ağırlıklı Ortalama 185.652,081.250,43 İşlem Miktarı (Kg.)24496,53İşlem Sayısı719 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)4.455.650,0019.961.658,60Toplam İşlem Miktarı (Kg)520,53Toplam İşlem Adedi26 Altın Endeksi Önceki Kapanış2.888,94Altın Endeksi Bugünkü Kapanış2.874,45 Altın Endeksi Değişim (%)-0,50