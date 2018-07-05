İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 186 bin 400 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 186 bin 400, en yüksek ise 188 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,04 düşüşle 186 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 84 milyon 685 bin 117,41 lira, işlem miktarı ise 449 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 88 milyon 519 bin 275,99 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kalotı Jwellery, İstanbul Altın Rafinerisi, Türk Ekonomi Bankası ve Halkbank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 190.300,001.255,30 En Düşük 186.400,001.253,00En Yüksek188.300,001.256,50Kapanış186.400,001.256,50Ağırlıklı Ortalama 188.018,751.254,70Toplam İşlem Hacmi (TL)84.685.117,41Toplam İşlem Miktarı (Kg)448,78024 Toplam İşlem Adedi18