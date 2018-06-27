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Altının kilogramı 186 bin 900 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 186 bin 900 liraya geriledi. Altın piyasasında, 11 işlemde 30 milyon 608 bin 755,9 liralık ve 24 işlemde 14 milyon 169 bin 348,6 dolarlık...

Altının kilogramı 186 bin 900 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 186 bin 900 liraya geriledi. Altın piyasasında, 11 işlemde 30 milyon 608 bin 755,9 liralık ve 24 işlemde 14 milyon 169 bin 348,6 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 62 bin 753,9 liralık ve 1 işlemde 261 bin 64,1 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi AŞ, Kuveyt Türk Katılım Bankası AŞ, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad. Tic AŞ, ve Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler Ticaret AŞ şeklinde sıralandı.
BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre değişim göstermedi.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: TL/KGDOLAR/ONS AVRO/ONSÖnceki Kapanış 187.400,001.256,451.063,30En Düşük 186.900,001.256,40 En Yüksek188.200,001.259,50 Kapanış186.900,001.256,40 Ağırlıklı Ortalama 187.869,501.258,07 İşlem Miktarı (Kg.)162,93
350,31
İşlem Sayısı1124 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro)30.608.755,9314.169.348,62
Toplam İşlem Miktarı (Kg)513,24
Toplam İşlem Adedi35 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.889
Altın Endeksi Bugünkü Kapanış2.889
Altın Endeksi Değişim (%)-


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AltınPiyasalar
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