Altının kilogramı 187 bin 400 liraya geriledi İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 187 bin 400 liraya geriledi.Altın piyasasında, 8 işlemde 14 milyon 175 bin 456,35 liralık ve 61 işlemde 54 milyon 739 bin 446,80 dolarlık...

26 Haziran 2018 Salı 17:48