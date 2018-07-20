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Altının kilogramı 188 bin 750 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 188 bin 750 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 188 bin 750 , en yüksek ise 189 bin 800 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 188 bin 750 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 188 bin 750 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 188 bin 750 , en yüksek ise 189 bin 800 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,13 düşüşle 188 bin 750 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 123 milyon 967 bin 228,86 lira, işlem miktarı ise 655 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 126 milyon 23 bin 446,34 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz, Troy Kıymetli Madenler, Gram Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madeneler şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 189.000,001.217,00En Düşük 188.750,001.213,00En Yüksek189.800,001.226,50Kapanış188.750,001.213,30Ağırlıklı Ortalama 189.183,061.221,36Toplam İşlem Hacmi (TL)123.967.228,86
Toplam İşlem Miktarı (Kg)654,69 Toplam İşlem Adedi24


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Anahtar Kelimeler:
AltınKMKTP
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