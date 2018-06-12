Altının kilogramı 188 bin 950 liraya yükseldi İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 188 bin 950 liraya yükseldi.Altın piyasasında, 8 işlemde 7 milyon 569 bin 472,02 liralık ve 18 işlemde 29 milyon 845 bin 30,51 dolarlık...

12 Haziran 2018 Salı 16:41