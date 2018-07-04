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Altının kilogramı 190 bin 300 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 190 bin 300 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 189 bin 700, en yüksek ise 191 bin lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 190 bin 300 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 190 bin 300 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 189 bin 700, en yüksek ise 191 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 yükselişle 190 bin 300 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 125 milyon 565 bin 124,25 lira, işlem miktarı ise bin 667 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 129 milyon 216 bin 745,98 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kalotı Jwellery, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 187.450,001.240,00 En Düşük 189.700,001.255,00En Yüksek191.000,001.257,00Kapanış190.300,001.255,30Ağırlıklı Ortalama 190.250,561.256,07Toplam İşlem Hacmi (TL)125.565.124,25
Toplam İşlem Miktarı (Kg)667 Toplam İşlem Adedi27





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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
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