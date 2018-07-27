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Altının kilogramı 190 bin 800 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 190 bin 800 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 190 bin 600, en yüksek ise 191 bin 300 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 190 bin 800 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 190 bin 800 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 190 bin 600, en yüksek ise 191 bin 300 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 yükselişle 190 bin 800 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 131 milyon 599 bin 385,19 lira, işlem miktarı ise 694 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 134 milyon 246 bin 814,05 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz, Troy Kıymetli Madenler ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 190.350,00 1.229,00 En Düşük 190.600,00 1.220,00 En Yüksek 191.300,00 1.228,50 Kapanış 190.800,00 1.221,50 Ağırlıklı Ortalama 190.777,78 1.223,11 Toplam İşlem Hacmi (TL) 131.599.385,19 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 694,36 Toplam İşlem Adedi 30

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Anahtar Kelimeler:
AltınKMKTP
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