Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon teknoloji Bursa ekonomi sanayı
Odessa’ya da uçacak
Odessa’ya da uçacak
Hibrit yarıyı geçecek
Hibrit yarıyı geçecek
Sendromsuzluk eğitimi
Sendromsuzluk eğitimi
İstanbul rekor kırdı
İstanbul rekor kırdı
Irak pazarı altın yumurtluyor
Irak altın yumurtluyor

Altının kilogramı 191 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 191 bin 500 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 190 bin 600, en yüksek ise 191 bin 600 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 191 bin 500 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 191 bin 500 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 190 bin 600, en yüksek ise 191 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 yükselişle 190 bin 500 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 110 milyon 230 bin 359,46 lira, işlem miktarı ise 581 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 110 milyon 705 bin 646,29 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Güneşgil Kuyumculuk, Rona Döviz, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 189.700,001.249,00En Düşük 190.600,001.250,00En Yüksek191.600,001.253,00Kapanış191.500,001.250,10Ağırlıklı Ortalama 191.200,001.251,74Toplam İşlem Hacmi (TL)110.230.359,46
Toplam İşlem Miktarı (Kg)580,84 Toplam İşlem Adedi18

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınKMKTP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5