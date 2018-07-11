İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 191 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 190 bin 600, en yüksek ise 191 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,95 yükselişle 190 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 110 milyon 230 bin 359,46 lira, işlem miktarı ise 581 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 110 milyon 705 bin 646,29 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Güneşgil Kuyumculuk, Rona Döviz, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:



STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 189.700,001.249,00En Düşük 190.600,001.250,00En Yüksek191.600,001.253,00Kapanış191.500,001.250,10Ağırlıklı Ortalama 191.200,001.251,74Toplam İşlem Hacmi (TL)110.230.359,46

Toplam İşlem Miktarı (Kg)580,84 Toplam İşlem Adedi18

