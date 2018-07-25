Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Nijerya teknoloji Trabzon ekonomi Turkey
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama

Altının kilogramı 192 bin 300 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 192 bin 300 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 191 bin 900, en yüksek ise 192 bin 500 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 192 bin 300 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 192 bin 300 liraya geriledi.
Altın piyasasında, en düşük 191 bin 900, en yüksek ise 192 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 düşüşle 192 bin 300 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 162 milyon 175 bin 968,61 lira, işlem miktarı ise 858 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 162 milyon 175 bin 968,61 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf katılım Bankası, Nadir Döviz ve Gram Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 194.750,001.227,50En Düşük 191.900,001.227,50En Yüksek192.500,001.232,70Kapanış192.300,001.232,70Ağırlıklı Ortalama 192.305,561.225,45Toplam İşlem Hacmi (TL)162.175.968,61
Toplam İşlem Miktarı (Kg)857,89 Toplam İşlem Adedi20

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
KMKTP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5