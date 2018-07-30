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Altının kilogramı 192 bin 400 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 192 bin 400 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 191 bin 450, en yüksek ise 192 bin 400 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 192 bin 400 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 192 bin 400 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 191 bin 450, en yüksek ise 192 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 yükselişle 192 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 140 milyon 31 bin 306,10 lira, işlem miktarı ise 734 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 144 milyon 650 bin 810,33 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz, Halkbank ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 190.800,001.221,50En Düşük 191.450,001.221,00En Yüksek192,400,001.224,20Kapanış192.400,001.223,00Ağırlıklı Ortalama 191.908,331.222,89Toplam İşlem Hacmi (TL)140.031.306,10 Toplam İşlem Miktarı (Kg)734,16 Toplam İşlem Adedi20
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Anahtar Kelimeler:
AltınKMKTP
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