Altının kilogramı 192 bin 705 liraya yükseldi İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 192 bin 705 liraya yükseldi.Altın piyasasında, 14 işlemde 27 milyon 107 bin 805,15 liralık ve 26 işlemde 30 milyon 275 bin 262,87...

22 Haziran 2018 Cuma 16:24