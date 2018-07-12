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Altının kilogramı 192 bin 900 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 192 bin 900 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 191 bin 500, en yüksek ise 194 bin lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 192 bin 900 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 192 bin 900 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 191 bin 500, en yüksek ise 194 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,73 yükselişle 192 bin 900 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 124 milyon 49 bin 702,49 lira, işlem miktarı ise 653 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 129 milyon 987 bin 16,58 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Rona Döviz, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 191.500,001.250,10En Düşük 191.500,001.231,00En Yüksek194.000,001.247,00Kapanış192.900,001.245,25Ağırlıklı Ortalama 193.111,111.243,98Toplam İşlem Hacmi (TL)124.049.702,49
Toplam İşlem Miktarı (Kg)653,27 Toplam İşlem Adedi22

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Anahtar Kelimeler:
AltınKMKTP
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