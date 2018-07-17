Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon tekirdağ dünya Anaokulu sarımsak
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

Altının kilogramı 193 bin 250 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 193 bin 250 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 193 bin 250 , en yüksek ise 194 bin lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 193 bin 250 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 193 bin 250 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 193 bin 250 , en yüksek ise 194 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,36 düşüşle 193 bin 250 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 58 milyon 224 bin 659,61 lira, işlem miktarı ise 302 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 58 milyon 224 bin 659,61 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz, Halkbank ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:
STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 193.950,001.244,00En Düşük 193.250,001.241,70En Yüksek194.000,001.244,05Kapanış193.250,001.241,70Ağırlıklı Ortalama 193.451,791.243,91Toplam İşlem Hacmi (TL)58.224.659,61
Toplam İşlem Miktarı (Kg)301,73 Toplam İşlem Adedi15

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınKMKTP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5