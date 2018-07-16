İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 193 bin 950 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 193 bin , en yüksek ise 193 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,49 yükselişle 193 bin 950 liradan tamamladı.KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 121 milyon 669 bin 479,83 lira, işlem miktarı ise 631 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 129 milyon 942 bin 104,11 lira oldu.Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Bonus Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Yıldız Döviz şeklinde sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 193.000,001.235,00En Düşük 193.000,001.243,50En Yüksek193.950,001.246,20Kapanış193.950,001.244,00Ağırlıklı Ortalama 193.328,851.245,17Toplam İşlem Hacmi (TL)121.669.479,83

Toplam İşlem Miktarı (Kg)630,56 Toplam İşlem Adedi20

