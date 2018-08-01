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Altının kilogramı 193 bin 950 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 193 bin 950 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 193 bin 500, en yüksek ise 193 bin 950 lirayı gören standart...

Altının kilogramı 193 bin 950 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 193 bin 950 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 193 bin 500, en yüksek ise 193 bin 950 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 artışla 193 bin 950 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 60 milyon 246 bin 869,74 lira, işlem miktarı ise 312 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 61 milyon 513 bin 937,29 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Türk Ekonomi Bankası, Rona Döviz, Garanti Bankası ve İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 191.770,001.220,00En Düşük 193.500,001.220,00En Yüksek193.950,001.224,00Kapanış193.950,001.222,00Ağırlıklı Ortalama 193.590,901.221,23Toplam İşlem Hacmi (TL)60.246.869,7412.295.530,47Toplam İşlem Miktarı (Kg)312,98593 Toplam İşlem Adedi18


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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
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