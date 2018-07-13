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Altının kilogramı 193 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 193 bin liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 193 bin, en yüksek ise 194 bin 200 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 193 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 193 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 193 bin, en yüksek ise 194 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 yükselişle 193 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 49 milyon 513 bin 368,05 lira, işlem miktarı ise 257 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 49 milyon 810 bin 351,77 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz, Fulcrum Kıymetli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 192.900,00 1.245,25 En Düşük 193.000,00 1.235,00 En Yüksek 194.200,00 1.244,00 Kapanış 193.000,00 1.235,00 Ağırlıklı Ortalama 194.039,66 1.239,55 Toplam İşlem Hacmi (TL) 49.513.368,05 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 257,44 Toplam İşlem Adedi 17
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Anahtar Kelimeler:
AltınKMKTP
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