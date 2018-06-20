Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji ekonomi Bursa spor bilim
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

Altının kilogramı 194 bin 600 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 194 bin 600 liraya geriledi.Altın piyasasında, 9 işlemde 21 milyon 169 bin 851,85 liralık ve 39 işlemde 33 milyon 308 bin 568,93 dolarlık...

Altının kilogramı 194 bin 600 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 194 bin 600 liraya geriledi.

Altın piyasasında, 9 işlemde 21 milyon 169 bin 851,85 liralık ve 39 işlemde 33 milyon 308 bin 568,93 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 533 bin 716,35 liralık ve 2 işlemde 284 bin 218,80 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Mad., Nadir Döviz ve Kıymetli Mad., Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi önceki kapanışa göre yüzde 0,17 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 195.000,00 1.272,20 1.063,30 En Düşük 194.400,00 1.270,00 En Yüksek 194.850,00 1.276,60 Kapanış 194.600,00 1.270,00 Ağırlıklı Ortalama 194.486,75 1.274,12 İşlem Miktarı (Kg.) 108,85 813,12 İşlem Sayısı 9 39 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 21.169.851,85 33.308.568,93 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 921,97 Toplam İşlem Adedi 48 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.925,27 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.920,21 Altın Endeksi Değişim (%) -0,17




İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
GümüşAltınKMKTP
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5