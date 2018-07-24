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Altının kilogramı 194 bin 750 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 194 bin 750 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 187 bin , en yüksek ise 195 bin lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 194 bin 750 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 194 bin 750 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 187 bin , en yüksek ise 195 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,67 yükselişle 194 bin 750 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 126 milyon 310 bin 610,04 lira, işlem miktarı ise 674 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 133 milyon 791 bin 331,58 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz, DenizBank ve Nadir Döviz şeklinde sıralandı.
Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 187.850,001.231,30En Düşük 187.000,001.224,75En Yüksek195.000,001.231,30Kapanış194.750,001.227,50Ağırlıklı Ortalama 190.564,291.225,45Toplam İşlem Hacmi (TL)126.310.610,04
Toplam İşlem Miktarı (Kg)673,56 Toplam İşlem Adedi43


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Anahtar Kelimeler:
AltınKMKTP
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