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Altının kilogramı 195 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 195 bin liraya yükseldi.Altın piyasasında, 9 işlemde 28 milyon 891 bin 668,50 liralık ve 25 işlemde 25 milyon 797 bin 214,20 dolarlık...

Altının kilogramı 195 bin liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogramı 195 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, 9 işlemde 28 milyon 891 bin 668,50 liralık ve 25 işlemde 25 milyon 797 bin 214,20 dolarlık işlem hacmi kaydedildi.

Gümüş piyasasında ise 2 işlemde 292 bin 887,18 liralık ve 1 işlemde 131 bin 416,18 dolarlık işlem hacmi görüldü.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Maden, İstanbul Altın Rafinerisi, Nadir Döviz ve Kıymetli Mad., Vakıf Katılım Bankası ve Rona Döviz ve Kıymetli Mad. şeklinde sıralandı.

BIST Altın Endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,45 değer kaybetti.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS Önceki Kapanış 194.000,00 1.278,00 1.063,30 En Düşük 195.000,00 1.270,00 En Yüksek 196.200,00 1.282,00 Kapanış 195.000,00 1.272,20 Ağırlıklı Ortalama 195.468,06 1.274,35 İşlem Miktarı (Kg.) 147,81 629,64 İşlem Sayısı 9 25 İşlem Hacmi (TL-Dolar-Avro) 28.891.668,50 25.797.214,20 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 777,45 Toplam İşlem Adedi 34 Altın Endeksi Önceki Kapanış 2.938,61 Altın Endeksi Bugünkü Kapanış 2.925,27 Altın Endeksi Değişim (%) -0,45


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Anahtar Kelimeler:
GümüşAltınKMKTP
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