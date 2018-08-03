Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon bölge teknoloji TÜBİTAK Bursa
BMD yollarını ayırdı
BMD yollarını ayırdı
Fed faiz oranını sabit tuttu
Fed faiz oranını sabit tuttu
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu

Altının kilogramı 197 bin 350 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 197 bin 350 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 195 bin 874, en yüksek ise 197 bin 850 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 197 bin 350 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 197 bin 350 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 195 bin 874, en yüksek ise 197 bin 850 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,07 azalışla 197 bin 350 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 141 milyon 128 bin 464,82 lira, işlem miktarı ise 724 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 145 milyon 587 bin 14,37 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Yapı Kredi Bankası, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası ve Peker Kuyumculuk şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 197.500,001.214,00En Düşük 195.874,001.205,00En Yüksek197.850,001.214,00Kapanış197.350,001.214,00Ağırlıklı Ortalama 196.654,381.207,62Toplam İşlem Hacmi (TL)142.128.464,8228.142.034,82Toplam İşlem Miktarı (Kg)724 Toplam İşlem Adedi37


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınAltının Kilogramı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5