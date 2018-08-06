Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji Trabzon dünya Bursa
Çözüm ortağı da 4.0
Çözüm ortağı da 4.0
En iyisini yaptılar
En iyisini yaptılar
SAHA'da bayrak değişimi
SAHA'da bayrak değişimi
Fındık üreticisine uyarı
Fındık üreticisine uyarı
Sıfır faiz fırsatı
Sıfır faiz fırsatı

Altının kilogramı 200 bin 650 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 200 bin 650 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 199 bin, en yüksek ise 201 bin 450 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 200 bin 650 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 200 bin 650 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 199 bin, en yüksek ise 201 bin 450 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,67 artışla 200 bin 650 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 183 milyon 191 bin 354,88 lira, işlem miktarı ise 923,6 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 202 milyon 299 bin 189,57 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Sardes Kıymetli Madenler ve DenizBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 197.350,001.214,00En Düşük 199.000,001.208,50En Yüksek201.450,001.216,00Kapanış200.650,001.208,50Ağırlıklı Ortalama 200.114,441.211,47Toplam İşlem Hacmi (TL)183.191.354,8836.076.948,36Toplam İşlem Miktarı (Kg)923,58622 Toplam İşlem Adedi25

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AltınAltının Kilogramı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5