İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 200 bin 650 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 199 bin, en yüksek ise 201 bin 450 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,67 artışla 200 bin 650 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 183 milyon 191 bin 354,88 lira, işlem miktarı ise 923,6 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 202 milyon 299 bin 189,57 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Sardes Kıymetli Madenler ve DenizBank şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 197.350,001.214,00En Düşük 199.000,001.208,50En Yüksek201.450,001.216,00Kapanış200.650,001.208,50Ağırlıklı Ortalama 200.114,441.211,47Toplam İşlem Hacmi (TL)183.191.354,8836.076.948,36Toplam İşlem Miktarı (Kg)923,58622 Toplam İşlem Adedi25