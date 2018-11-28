İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 205 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 205 bin 200, en yüksek ise 205 bin 350 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 205 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 177 milyon 965 bin 139,24 lira, işlem miktarı ise 871 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 185 milyon 314 bin 309,09 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Garanti Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 206.000,001.224,00En Düşük 205.200,001.213,00En Yüksek205.350,001.225,00Kapanış205.200,001.215,00Ağırlıklı Ortalama 205.225,001.215,74Toplam İşlem Hacmi (TL)177.965.139,24 Toplam İşlem Miktarı (Kg)871,04 Toplam İşlem Adedi27



