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Altının kilogramı 206 bin 250 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 206 bin 250 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 203 bin 500, en yüksek ise 206 bin 500 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 206 bin 250 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 206 bin 250 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 203 bin 500, en yüksek ise 206 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,02 düşüşle 206 bin 250 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 406 milyon 584 bin 740,65 lira, işlem miktarı ise 1.979 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 412 milyon 102 bin 270,51 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Sardes Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 206.300,001.214,30En Düşük 203.500,001.209,70En Yüksek206.500,001.216,00Kapanış206.250,001.209,70Ağırlıklı Ortalama 205,816,101.212,00Toplam İşlem Hacmi (TL)406.584.740,65 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.979,42 Toplam İşlem Adedi30
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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