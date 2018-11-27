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Altının kilogramı 206 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 206 bin liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 205 bin 500, en yüksek ise 206 bin lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 206 bin liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 206 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 205 bin 500, en yüksek ise 206 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,39 düşüşle 206 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 144 milyon 524 bin 980,36 lira, işlem miktarı ise 700 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 159 milyon 625 bin 73,80 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Yapı Kredi Bankası, Troy Kıymetli Madenler ile Merkez Döviz ve Kıy. Mad. şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 206.800,001.226,30En Düşük 205.500,001.220,00En Yüksek206.000,001.226,20Kapanış206.000,001.224,00Ağırlıklı Ortalama 205.641,671.223,15Toplam İşlem Hacmi (TL)144.524.980,36 Toplam İşlem Miktarı (Kg)700,23 Toplam İşlem Adedi35
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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