Altının kilogramı 209 bin 400 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 209 bin 400 lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 209 bin 400, en yüksek ise 210 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,76 düşüşle 209 bin 400 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 37 milyon 542 bin 206,74 lira, işlem miktarı ise 178 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 38 milyon 795 bin 940,96 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Garanti Bankası ve Hakan Altın ve Döviz Ticaret şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 211.000,001.212,00En Düşük 209.400,001.210,45En Yüksek210,000,001.217,20Kapanış209.400,001.215,85Ağırlıklı Ortalama 209.428,571.210,73Toplam İşlem Hacmi (TL)37.542.206,74 Toplam İşlem Miktarı (Kg)177,75 Toplam İşlem Adedi14