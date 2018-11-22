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Altının kilogramı 209 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 209 bin lira oldu.Altın piyasasında, en düşük 208 bin 700, en yüksek ise 210 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram...

Altının kilogramı 209 bin liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 209 bin lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 208 bin 700, en yüksek ise 210 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,81 düşüşle 209 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 48 milyon 616 bin 610,62 lira, işlem miktarı ise 230 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 53 milyon 631 bin 630,55 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası ve Troy Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:


STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 210.700,001.224,25En Düşük 208.700,001.228,00En Yüksek210.400,001.228,80Kapanış209.000,001.228,80Ağırlıklı Ortalama 209.002,631.228,13Toplam İşlem Hacmi (TL)48.616.610,62 Toplam İşlem Miktarı (Kg)230,34 Toplam İşlem Adedi25
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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