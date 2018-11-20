Altının kilogramı 210 bin 600 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 210 bin 600 lira oldu.

Altın piyasasında, en düşük 209 bin 250, en yüksek ise 210 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,77 yükselişle 210 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 111 milyon 354 bin 272,81 lira, işlem miktarı ise 533 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 130 milyon 727 bin 68,72 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden ve Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 209.000,001.220,00En Düşük 209.250,001.223,35En Yüksek210.600,001.225,25Kapanış210.600,001.224,50Ağırlıklı Ortalama 210.010,001.224,54Toplam İşlem Hacmi (TL)111.354.272,81 Toplam İşlem Miktarı (Kg)532,77 Toplam İşlem Adedi23