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Altının kilogramı 211 bin 700 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 211 bin 700 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük ve en yüksek 211 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram...

Altının kilogramı 211 bin 700 liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 211 bin 700 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük ve en yüksek 211 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı günü de bu seviyeden tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 221 milyon 616 bin 808,20 lira, işlem miktarı ise 1.049 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 227 milyon 640 bin 462,29 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 212.200,001.208,20En Düşük 211.700,001.197,45En Yüksek211.700,001.207,55Kapanış211,700,001.199,20Ağırlıklı Ortalama 211.700,001.200,42Toplam İşlem Hacmi (TL)221.616.808,20 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.049,30 Toplam İşlem Adedi41
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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