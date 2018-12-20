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Altının kilogramı 211 bin 750 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 211 bin 750 liraya indi.Altın piyasasında, en düşük 211 bin 750 lira, en yüksek 212 bin 400 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 211 bin 750 liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 211 bin 750 liraya indi.

Altın piyasasında, en düşük 211 bin 750 lira, en yüksek 212 bin 400 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,14 azalışla 211 bin 750 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 76 milyon 997 bin 487,81 lira, işlem miktarı ise 359 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 80 milyon 6 bin 681,62 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti, Vakıf Katılım Bankası ile Yıldız Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 214.200,001.248,55En Düşük 211.750,001.249,00En Yüksek212.400,001.257,80Kapanış211.750,001.254,95Ağırlıklı Ortalama 212.205,771.253,95Toplam İşlem Hacmi (TL)76.997.487,81 Toplam İşlem Miktarı (Kg)359,03 Toplam İşlem Adedi23

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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
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