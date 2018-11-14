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Altının kilogramı 211 bin liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 211 bin liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 211 bin, en yüksek ise 212 bin 500 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 211 bin liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 211 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 211 bin, en yüksek ise 212 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,33 düşüşle 211 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 239 milyon 839 bin 760,38 lira, işlem miktarı ise 1.133 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 245 milyon 405 bin 675,20 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Troy Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ve Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 211.700,001.199,20En Düşük 211.000,001.198,80En Yüksek212,500,001.204,30Kapanış211,000,001.201,80Ağırlıklı Ortalama 212.076,921.201,80Toplam İşlem Hacmi (TL)239.839.760,38 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.133,91 Toplam İşlem Adedi66

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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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