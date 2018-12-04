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Altının kilogramı 212 bin 100 liraya yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 212 bin 100 liraya yükseldi.Altın piyasasında, en düşük 208 bin 600 liradan, en yüksek 212 bin 100 liradan işlem gören...

Altının kilogramı 212 bin 100 liraya yükseldi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 212 bin 100 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 208 bin 600 liradan, en yüksek 212 bin 100 liradan işlem gören standart altının kilogram fiyatı, günü de önceki kapanışa göre yüzde 3,76 yükselişle 212 bin 100 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 77 milyon 130 bin 553,32 lira, işlem miktarı ise 373 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 77 milyon 430 bin 807,43 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Troy Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi, Akbank ve Nadir Döviz şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 204.400,001.229,50En Düşük 208.600,00211,30En Yüksek212.100,00211,30Kapanış212.100,00211,30Ağırlıklı Ortalama 209.070,00211,30Toplam İşlem Hacmi (TL)77.130.553,32 Toplam İşlem Miktarı (Kg)372,77999 Toplam İşlem Adedi25
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Anahtar Kelimeler:
Altının Kilogramı
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