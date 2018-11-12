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Altının kilogramı 212 bin 200 liraya geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 212 bin 200 liraya geriledi.Altın piyasasında, en düşük 212 bin 200, en yüksek ise 214 bin 195 lirayı gören standart altının...

Altının kilogramı 212 bin 200 liraya geriledi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 212 bin 200 liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 212 bin 200, en yüksek ise 214 bin 195 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 1,21 düşüşle 212 bin 200 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 120 milyon 502 bin 588,22 lira, işlem miktarı ise 565 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 129 milyon 824 bin 85,40 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Troy Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONSÖnceki Kapanış 214.800,001.220,00En Düşük 212.200,001.205,50En Yüksek214.195,001.208,20Kapanış212.200,001.208,20Ağırlıklı Ortalama 212.850,831.204,67Toplam İşlem Hacmi (TL)120.502.588,22 Toplam İşlem Miktarı (Kg)565,31 Toplam İşlem Adedi26
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Anahtar Kelimeler:
Altının KilogramıKMKTP
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